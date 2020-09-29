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Минобороны Армении: В Карабахе сбили два вертолета ВВС Азербайджана

29 сентября, 11:58

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Армянское Министерство обороны показало сбитую авиацию противника

Во время время нового витка эскалации в Нагорном Карабахе Армения сбила два вертолета азербайджанских вооруженных сил.

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Об этом 29 сентября сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

"Два вертолета врага были уничтожены из ПЗРК "Игла" подразделениями обороны Республики Арцах на восточном направлении", – заявил спикер.

В свою очередь Министерство обороны Азербайджана назвало это дезинформацией, утверждая, что в сегодняшних боях вертолеты не использовались.

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Кроме того, Степанян предупредила о том, что Армения будет использовать против Азербайджана вооружения большого радиуса поражения, поскольку, по ее словам, вооруженные силы этой страны стали применять тяжелые огнеметные системы "ТОС-1А", системы "Смерч" и другие вооружения большого калибра, чем повысили конфликт "на новый уровень".

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Напомним, что ранее армянское Минобороны отчиталось об уничтожении авиации противника – самолета, четырех вертолетов и 49 беспилотников. В Азербайджане это отрицают.

Украинцев призывают воздержаться от поездок в Армению, Азербайджан и Нагорный Карабах, а официальный Киев уже обратился к сторонам конфликта, призвав их сесть за стол переговоров.

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Азербайджан Армения война вертолет нагорный карабах

Источник: Сегодня

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