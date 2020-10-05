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Армения заявила, что не обстреливала ГЭС, и похвасталась новой победой

5 октября, 20:37

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Азербайджан сообщил, что занял еще несколько сел

Министерство обороны Армении утверждает, что армянские военные не обстреливали азербайджанский город Мингячевир, и заявило об уничтожении азербайджанского подразделения.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

Минобороны Армении распространило видео, на котором разобрало снимок, опубликованный помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым с неразорвавшимся снарядом у Мингячевирской ГЭС.

Армяне заявили, что от границы Армении до города Мингячевир – 108 км, а на снимке изображен снаряд системы "Смерч", которая не бьет с такой дальностью.

В то же время в Армении заявили, что "Армия обороны Карабаха" уничтожила крупное подразделение азербайджанских вооруженных сил, "создав у противника впечатление об отступлении и заманив его в ловушку,а затем накрыв мощным артеллерийским огнем".

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Степанян утверждает, что "потеряв на поле боя 200 человек убитыми, противник бежал".

Не преминул заявить о своих военных успехах и Азербайджан, сообщив об освобождении еще трех сел Нагорного Карабаха.

"Сегодня азербайджанская армия освободила села Шихали-Агали, Сариджали, Мазра Джебраильского района и несколько стратегических высот в разных направлениях. Успешная операция нашей героической армии продолжается", – написал президент Ильхам Алиев в Twitter.

Напомним, ранее Азербайджан заявил о новых ракетных ударах вооруженных сил Армении по его городам, причем в одном из них, Мингячевире, ракеты якобы упали возле энергоблока гидроэлектростанции, которая обеспечивает энергией значительную часть страны.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения война нагорный карабах потери опровержение
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