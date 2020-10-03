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Армения заявила, что остановила наступление Азербайджана в Нагорном Карабахе

3 октября, 15:57

Мария Журенко Мария Журенко

В Минобороны Армении опубликовали видео про якобы отступление подразделения сил Азербайджана

Представительница Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что в ходе конфликта в Нагорном Карабахе наступление армии Азербайджана было остановлено.

Об этом она сообщила в своем Facebook.

"Удалось пресечь начавшуюся сегодня широкомасштабную атаку противника. На одном из направлений наши силы контратаковали. В остальных частях идут тяжелые оборонительные бои", – написала Степанян.

В свою очередь Азербайджан заявил об "уничтожении значительного количества живой силы" противника, а также до 230 танков, 250 артиллерийских установок и 10 командных пунктов.

Азербайджан также показал видео военных действий в Нагорном Карабахе.

Напомним, военные Армении и Азербайджана, которые схлестнулись в самом жестком пограничном конфликте последних лет, вновь заявляют о масштабных взаимных потерях в Нагорном Карабахе.

В свою очередь правительство Грузии запретило выдачу разрешений на транспортировку грузов военного назначения в Армению и Азербайджан из-за возобновления военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

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Азербайджан Армения нагорный карабах
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