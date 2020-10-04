Армения заявила о бегстве военных Азербайджана из села Матагис (видео)

Армения утверждает, что азербайджанские военные бежали из села Матагис, о контроле над которым Азербайджан сообщал накануне.
Видео опубликовала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
"Побег из Матагиса", – написала она.
(Матагис, или Мадагиз – населенный пункт в Мартакертском районе т. н. Нагорно-Карабахской республики.)
В ответ в Азербайджане тоже опубликовали видео.
"Флаг Азербайджана установлен на уничтоженном вражескими войсками блокпосту Мубариза Ибрагимова", – пишет азербайджанская сторона.
Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в субботу, 3 октября, азербайджанские военные вошли еще в семь сел Нагорного Карабаха.
Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в ракетном обстреле двух своих городов – Тертер и Горадиз.
А так называемое министерство иностранных дел "Нагорно-Карабахской республики" заявило, что Азербайджан ведет огонь по "столице" Нагорного Карабаха – городу Степанакерту.
Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах
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