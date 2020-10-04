Армения заявила о бегстве военных Азербайджана из села Матагис (видео)

Армения утверждает, что азербайджанские военные бежали из села Матагис, о контроле над которым Азербайджан сообщал накануне.

Видео опубликовала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Побег из Матагиса", – написала она.

(Матагис, или Мадагиз – населенный пункт в Мартакертском районе т. н. Нагорно-Карабахской республики.)

В ответ в Азербайджане тоже опубликовали видео.

"Флаг Азербайджана установлен на уничтоженном вражескими войсками блокпосту Мубариза Ибрагимова", – пишет азербайджанская сторона.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в субботу, 3 октября, азербайджанские военные вошли еще в семь сел Нагорного Карабаха.

Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в ракетном обстреле двух своих городов – Тертер и Горадиз.

А так называемое министерство иностранных дел "Нагорно-Карабахской республики" заявило, что Азербайджан ведет огонь по "столице" Нагорного Карабаха – городу Степанакерту.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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