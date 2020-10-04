Українська
$ 28,33
33,33
  1. СЕГОДНЯ
  2. Мировые новости
  3. Другие страны

Армения заявила о бегстве военных Азербайджана из села Матагис (видео)

4 октября, 18:04

Мария Журенко Мария Журенко

Минобороны Армении опубликовало видео отступления военных Азербайджана

Армения утверждает, что азербайджанские военные бежали из села Матагис, о контроле над которым Азербайджан сообщал накануне.

Видео опубликовала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Побег из Матагиса", – написала она.

(Матагис, или Мадагиз – населенный пункт в Мартакертском районе т. н. Нагорно-Карабахской республики.)

В ответ в Азербайджане тоже опубликовали видео.

"Флаг Азербайджана установлен на уничтоженном вражескими войсками блокпосту Мубариза Ибрагимова", – пишет азербайджанская сторона.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в субботу, 3 октября, азербайджанские военные вошли еще в семь сел Нагорного Карабаха.

Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в ракетном обстреле двух своих городов – Тертер и Горадиз.

А так называемое министерство иностранных дел "Нагорно-Карабахской республики" заявило, что Азербайджан ведет огонь по "столице" Нагорного Карабаха – городу Степанакерту.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Азербайджан Армения нагорный карабах конфликт
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответили
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответилиДругие страны
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробности
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробностиДругие страны
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Одним абзацем. Как прошла четвертая ночь войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла четвертая ночь войны за Нагорный КарабахДругие страны
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный КарабахДругие страны
Обострение в Нагорном Карабахе: Турция угрожает Армении войной
Обострение в Нагорном Карабахе: Турция угрожает Армении войнойДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять