Армения заявила о новом наступлении Азербайджана в Нагорном Карабахе

В Ереване утверждают, что атаку удалось отбить

Азербайджанские военные утром 16 октября попытались начать масштабное наступление на северной части фронта в Нагорном Карабахе.

Реклама

Об этом в Facebook сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, перед наступлением противник вел интенсивный артиллерийский обстрел. Однако попытки азербайджанских военных прорвать фронт потерпели неудачу.

Противник с большими потерями отступил, отметили в Ереване.

В Минобороны Азербайджана в свою очередь заявили, что вооруженные силы Армении сегодня "c утра подвергают обстрелу территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов". Азербайджана.

Реклама

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия его страны в Нагорном Карабахе освободила от оккупации около 50 сел и городов и не остановится на достигнутом.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама