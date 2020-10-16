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Армения заявила о новом наступлении Азербайджана в Нагорном Карабахе

16 октября, 08:39

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Ереване утверждают, что атаку удалось отбить

Азербайджанские военные утром 16 октября попытались начать масштабное наступление на северной части фронта в Нагорном Карабахе.

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Об этом в Facebook сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, перед наступлением противник вел интенсивный артиллерийский обстрел. Однако попытки азербайджанских военных прорвать фронт потерпели неудачу.

Противник с большими потерями отступил, отметили в Ереване.

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В Минобороны Азербайджана в свою очередь заявили, что вооруженные силы Армении сегодня "c утра подвергают обстрелу территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов". Азербайджана.

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Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия его страны в Нагорном Карабахе освободила от оккупации около 50 сел и городов и не остановится на достигнутом.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах
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