Армения заявила о новом наступлении Азербайджана в Нагорном Карабахе

Азербайджанские военные утром 16 октября попытались начать масштабное наступление на северной части фронта в Нагорном Карабахе.
Об этом в Facebook сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
По его словам, перед наступлением противник вел интенсивный артиллерийский обстрел. Однако попытки азербайджанских военных прорвать фронт потерпели неудачу.
Противник с большими потерями отступил, отметили в Ереване.
В Минобороны Азербайджана в свою очередь заявили, что вооруженные силы Армении сегодня "c утра подвергают обстрелу территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов". Азербайджана.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия его страны в Нагорном Карабахе освободила от оккупации около 50 сел и городов и не остановится на достигнутом.
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