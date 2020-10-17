Армения заявила о сбитых азербайджанских беспилотниках в ее воздушном пространстве

В Нагорном Карабахе, где происходят военные действия, Армения сбила два азербайджанских беспилотника.
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян.
"Подразделения ПВО Вооруженных сил Армении сбили в воздушном пространстве Армении два БПЛА противника", – написала Степанян.
Ранее в СМИ появилась информация, что Армения по инициативе России направила своих военных в Москву для встречи с представителями Минобороны Азербайджана в целях обсуждения механизма контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе, но Баку отказался от аналогичного шага.
Также мы писали о том, что в Нагорном Карабахе из-за военных действий, которые разгорелись между Арменией и Азербайджаном, мирные жители покидают свои дома.
К слову, госсекретарь США Майк Помпео обратился к третьим странам с призывом воздержаться от вмешательства в конфликт в Нагорном Карабахе.
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