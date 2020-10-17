Українська
$ 28,34
33,18
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Армения заявила о сбитых азербайджанских беспилотниках в ее воздушном пространстве

17 октября, 01:10

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Сбиты два беспилоника Азербайджана

В Нагорном Карабахе, где происходят военные действия, Армения сбила два азербайджанских беспилотника.

Реклама

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян.

"Подразделения ПВО Вооруженных сил Армении сбили в воздушном пространстве Армении два БПЛА противника", – написала Степанян.

Ранее в СМИ появилась информация, что Армения по инициативе России направила своих военных в Москву для встречи с представителями Минобороны Азербайджана в целях обсуждения механизма контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе, но Баку отказался от аналогичного шага.

В тренде
В Кыргызстане назначен и.о. президента: его сторонники устроили пляски (видео)

Также мы писали о том, что в Нагорном Карабахе из-за военных действий, которые разгорелись между Арменией и Азербайджаном, мирные жители покидают свои дома.

Реклама

К слову, госсекретарь США Майк Помпео обратился к третьим странам с призывом воздержаться от вмешательства в конфликт в Нагорном Карабахе.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Азербайджан Армения нагорный карабах
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о "войне Армении с Турцией"Политика
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Армения и Азербайджан – одиннадцатый день войны за Нагорный КарабахДругие страны
Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе: заявление Путина
Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе: заявление ПутинаРоссия
Одним абзацем. Еще одна ночь войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Еще одна ночь войны за Нагорный КарабахДругие страны
Алиев дал Еревану
Алиев дал Еревану "последний шанс" мирно уйти из Карабаха и назвал потери армянПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять