Українська
$ 28,32
33,33
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Армения заявила о военной неудаче Азербайджана и показала видео с поля боя

8 октября, 09:37

Денис Беспалов Денис Беспалов

По данным Еревана, Баку потерял три единицы техники и двадцать человек

Военные Азербайджана утром четверга, 8 октября, попытались безуспешно атаковать на южном участке фронта в Нагорном Карабахе.

Реклама

Об этом в Facebook заявил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, противник, "потеряв три единицы боевой техники и оставив более двадцати человек убитыми и ранеными", отступил.

Читайте также: Лица войны. Как десять дней конфликта изменили Нагорный Карабах (фоторепортаж)

Тем временем пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опубликовала видео с кадрами уничтожения азербайджанских военных.

В тренде
"Фантастическая история": МИД России прокомментировал отчет ОЗХО по отравлению Навального
Война в Нагорном Карабахе. Источник: facebook.com/shushanstepanyan
Реклама

На кадрах видно, как снаряды попадают в едущий военный транспорт.

В Азербайджане пока никак не прокомментировали эту информацию.

Напомним, ранее в Минобороны Армении заявили, что Азербайджан начал масштабное наступление в Нагорном Карабахе.

Более подробно о ситуации читайте в материале Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн).

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Азербайджан Армения нагорный карабах
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответили
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответилиДругие страны
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о "войне Армении с Турцией"Политика
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный КарабахДругие страны
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробности
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробностиДругие страны
Новый обстрел Степанакерта: пострадали мирные жители
Новый обстрел Степанакерта: пострадали мирные жителиДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять