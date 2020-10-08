Армения заявила о военной неудаче Азербайджана и показала видео с поля боя

По данным Еревана, Баку потерял три единицы техники и двадцать человек

Военные Азербайджана утром четверга, 8 октября, попытались безуспешно атаковать на южном участке фронта в Нагорном Карабахе.

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Об этом в Facebook заявил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, противник, "потеряв три единицы боевой техники и оставив более двадцати человек убитыми и ранеными", отступил.

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Тем временем пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опубликовала видео с кадрами уничтожения азербайджанских военных.

Война в Нагорном Карабахе. Источник: facebook.com/shushanstepanyan

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На кадрах видно, как снаряды попадают в едущий военный транспорт.

В Азербайджане пока никак не прокомментировали эту информацию.

Напомним, ранее в Минобороны Армении заявили, что Азербайджан начал масштабное наступление в Нагорном Карабахе.

Более подробно о ситуации читайте в материале Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн).

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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