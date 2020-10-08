Армения заявила о военной неудаче Азербайджана и показала видео с поля боя

Военные Азербайджана утром четверга, 8 октября, попытались безуспешно атаковать на южном участке фронта в Нагорном Карабахе.
Об этом в Facebook заявил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
По его словам, противник, "потеряв три единицы боевой техники и оставив более двадцати человек убитыми и ранеными", отступил.
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Тем временем пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опубликовала видео с кадрами уничтожения азербайджанских военных.
На кадрах видно, как снаряды попадают в едущий военный транспорт.
В Азербайджане пока никак не прокомментировали эту информацию.
Напомним, ранее в Минобороны Армении заявили, что Азербайджан начал масштабное наступление в Нагорном Карабахе.
Более подробно о ситуации читайте в материале Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн).
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