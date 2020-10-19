Армения заявила об уничтожении в Нагорном Карабахе израильского броневика

В Минобороны Армении заявили об уничтожения азербайджанской автоколонны и бронетехники в Нагорном Карабахе из противотанковых ракетных комплексов. Там утверждают, что уничтожили в том числе и броневик Sandcat израильского производства, который используют Вооруженные силы Азербайджана.
Об этом написала пресс-секретарь военного ведомства Армении Шушан Степанян в Telegram.
Она опубликовала скрин с видео якобы уничтожения израильской бронетехники.
По ее словам, момент уничтожения произведенной в Израиле бронемашины на видео распознали военные эксперты.
"Военные эксперты Армении заметили, что на видео видно уничтожение бронетехники Sandcat израильского производства. Подтверждаем подлинность сказанного", – сообщила Степанян.
Напомним, ранее Турция обвинила Россию, Соединенные Штаты и Францию в поставках Армении оружия.
Мы также сообщали, что Азербайджан заявил, что его войска взяли под контроль Худаферинский мост в Джебраильском районе Нагорного Карабаха.
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