Армения заявила об уничтожении в Нагорном Карабахе израильского броневика

В Минобороны Армении заявили об уничтожения азербайджанской автоколонны и бронетехники в Нагорном Карабахе из противотанковых ракетных комплексов. Там утверждают, что уничтожили в том числе и броневик Sandcat израильского производства, который используют Вооруженные силы Азербайджана.

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Об этом написала пресс-секретарь военного ведомства Армении Шушан Степанян в Telegram.

Она опубликовала скрин с видео якобы уничтожения израильской бронетехники.

По ее словам, момент уничтожения произведенной в Израиле бронемашины на видео распознали военные эксперты.

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"Военные эксперты Армении заметили, что на видео видно уничтожение бронетехники Sandcat израильского производства. Подтверждаем подлинность сказанного", – сообщила Степанян.

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Напомним, ранее Турция обвинила Россию, Соединенные Штаты и Францию в поставках Армении оружия.

Мы также сообщали, что Азербайджан заявил, что его войска взяли под контроль Худаферинский мост в Джебраильском районе Нагорного Карабаха.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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