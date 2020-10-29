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Армия Азербайджана вплотную подошла ко второму по величине городу Карабаха

29 октября, 18:43

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Военные располагаются в 5 километрах от Шуши

Армия Азербайджана находится в 5 километрах от города-крепости Шуши, второго по величине населенного пункта Нагорного Карабаха.

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Об этом со ссылкой на заявление незаконного "президента Арцаха" Араика Арутюняна сообщает Объединенный армянский инфоцентр.

Глава непризнанного "государства" заявил, что Шуши – это не просто город, а символ побед армянского народа, который бьется в сердцах всех армян, и призвал всех неравнодушных стать на защиту города, республики и национального достоинства.

Город Шуши (азерб. – Шуша) расположен в 11 километрах к югу от "столичного" Степанакерта. Население населенного пункта в 2011 году составляло 4200 человек, однако с началом военных действий значительно сократилось.

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Напомним, в Ереване неоднократно заявляли об обстрелах Шуши со стороны азербайджанской армии.

Также сообщалось, что в городе Шуши под ракетный обстрел попала известная духовная святыня – собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц.

Как отступали армянские военные, смотрите видео:

Видео: Министерство обороны Азербайджана
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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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нагорный карабах карабах наступление Степанакерт

Источник: Сегодня

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