Армия Азербайджана вплотную подошла ко второму по величине городу Карабаха

Армия Азербайджана находится в 5 километрах от города-крепости Шуши, второго по величине населенного пункта Нагорного Карабаха.
Об этом со ссылкой на заявление незаконного "президента Арцаха" Араика Арутюняна сообщает Объединенный армянский инфоцентр.
Глава непризнанного "государства" заявил, что Шуши – это не просто город, а символ побед армянского народа, который бьется в сердцах всех армян, и призвал всех неравнодушных стать на защиту города, республики и национального достоинства.
Город Шуши (азерб. – Шуша) расположен в 11 километрах к югу от "столичного" Степанакерта. Население населенного пункта в 2011 году составляло 4200 человек, однако с началом военных действий значительно сократилось.
Напомним, в Ереване неоднократно заявляли об обстрелах Шуши со стороны азербайджанской армии.
Также сообщалось, что в городе Шуши под ракетный обстрел попала известная духовная святыня – собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц.
Как отступали армянские военные, смотрите видео:
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