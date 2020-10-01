В Карабахе сбили три военных вертолета Азербайджана – Минобороны Армении

В Нагорном Карабахе, где продолжаются боевые действия, были сбиты три военных вертолета Азербайджана.
Об этом сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
По его словам, подбиты также 15 единиц азербайджанской бронетехники, уничтожена РСЗО "Смерч" и шесть беспилотников.
Ранее оборонное ведомство Армении со ссылкой на военных непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" сообщило, что в южной части зоны карабахской линии фронта, на территории Варазатумба (Леле Тепе) подразделения так называемой "Армии обороны Карабаха" сбили один боевой вертолет Азербайджана. Он разбился на территории Ирана.
В Минобороны Азербайджана информацию о сбитом вертолете опровергли.
В Минобороны Армении также опубликовали фото сбитых в Нагорном Карабахе азербайджанских беспилотников.
Фото: facebook.com/shushanstepanyan
Тем временем генпрокуратура Азербайджана сообщает, что с начала боевых действий в зоне конфликта погибли 16 и ранены 55 граждан страны. К таким жертвам привели действия армянской артиллерии.
Минобороны Азербайджана опубликовало новые кадры ночных боев.
Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов остановить боевые действия в Нагорном Карабахе только, если армия Армении уйдет из региона.
Более подробно о происходящем читайте на материале на сайте "Сегодня": "Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробности".
Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах
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