В Карабахе сбили три военных вертолета Азербайджана – Минобороны Армении

В Нагорном Карабахе, где продолжаются боевые действия, были сбиты три военных вертолета Азербайджана.

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Об этом сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, подбиты также 15 единиц азербайджанской бронетехники, уничтожена РСЗО "Смерч" и шесть беспилотников.

Ранее оборонное ведомство Армении со ссылкой на военных непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" сообщило, что в южной части зоны карабахской линии фронта, на территории Варазатумба (Леле Тепе) подразделения так называемой "Армии обороны Карабаха" сбили один боевой вертолет Азербайджана. Он разбился на территории Ирана.

В Минобороны Азербайджана информацию о сбитом вертолете опровергли.

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В Минобороны Армении также опубликовали фото сбитых в Нагорном Карабахе азербайджанских беспилотников.

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Фото: facebook.com/shushanstepanyan

Тем временем генпрокуратура Азербайджана сообщает, что с начала боевых действий в зоне конфликта погибли 16 и ранены 55 граждан страны. К таким жертвам привели действия армянской артиллерии.

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Минобороны Азербайджана опубликовало новые кадры ночных боев.

Кадры ночных боев в Нагорном Карабахе. Источник: t.me/bbbreaking

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов остановить боевые действия в Нагорном Карабахе только, если армия Армении уйдет из региона.

Более подробно о происходящем читайте на материале на сайте "Сегодня": "Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробности".

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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