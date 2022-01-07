Армия РФ не уйдет из Казахстана: названа причина

Полковник СБУ в отставке и военный эксперт Олег Стариков считает, что российские войска, которые прибыли в Казахстан в рамках миссии ОДКБ оттуда уже не уйдут.
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Украина 24".
"У них (в Казахстане – Ред.) есть такие серьезные объекты , как космодром Байконур, куда вложено, начиная с Советского союза по настоящему время, триллионы долларов. Российская Федерация никогда ни в коем случае не отдаст этот космодром никому", – сказал Стариков, добавив, что Россия не хочет потерять статус космического государства.
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Кроме того, по мнению эксперта, РФ может создать военную базу на территории космодрома, начав с усиления охраны стратегически важных объектов.
Напомним, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаев заявил, что силы ОДКБ выйдут из страны, как только их об этом попросят.
Протесты в Казахстане
- В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за двукратного повышения цен на топливо. После трех дней демонстраций президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим ЧП в трех регионах, однако протесты продолжились.
- В Алматы – крупнейшем городе и первой столице страны – вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты.
- Кроме того, протесты в Казахстане переросли в кровавую стрельбу, а военных взяли в плен.
- Токаев позвал в Казахстан войска ОДКБ для подавления протестов. Он заявил, что погромы устраивают "террористические банды", которые проходили подготовку за рубежом. ОДКБ начала рассматривать запрос Казахстана.
- Кроме того, при освобождении от протестующих аэропорта Алматы погибли двое военнослужащих вооруженных сил Казахстана.
- 6 января российские войска прибыли в Казахстан. По данным СМИ, Россия отправила в Казахстан на подавление протестов воинские формирования, которые принимали участие в военных действиях на Донбассе и в Крыму.