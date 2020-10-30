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Армяне "выбили" азербайджанцев из двух сел, в ответ Баку "освободил" девять

30 октября, 15:02

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В районе Шуши ведутся ожесточенные бои

На южном фасе фронта в Нагорном Карабахе в районе Шуши ведутся ожесточенные бои. Армянские военные выбили азербайджанских диверсантов из двух сел недалеко от населенного пункта Карин Так.

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Как сообщает Объединенный армянский инфоцентр, об этом заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Армянское село Карин Так (азерб. – Дашалты) расположено в километре от города-крепости Шуши, который считают воротами к "столице" Нагорного Карабаха Ханкенди (азерб. – Степанакерт)

Армяне заявили, что 29 октября потери противника составили 6 беспилотников, 17 единиц бронетехники и 60 человек. Всего же потери азербайджанцев якобы составили 16 вертолетов и 25 самолетов, 650 танков и другой бронетехники, а также около 7 тысяч солдат.

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Кроме того, в сети было показано видео якобы уничтожения склада азербайджанских вооружений.

В ответ в Баку заявили, что сообщение уничтожении склада боеприпасов азербайджанской армии является дезинформацией армянских СМИ. Якобы, разместив снятую с близкого расстояния видеозапись этого склада, противник в очередной раз уличил себя в фальсификации информации.

Минобороны Азербайджана утверждает, что наоборот, ночью 29 октября был уничтожен расположенный на оккупированных территориях новый склад ракетно-артиллерийского вооружения армянских вооруженных сил и показало свою версию видео:

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о переходе под контроль Баку еще девяти населенных пунктов в Джебраильском, Зангиланском и Губадлинском районах.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что еще 29 октября армия Азербайджана находилась в 5 километрах от города-крепости Шуши, второго по величине населенного пункта Нагорного Карабаха. Судя по сообщениям армянских СМИ, она подошла еще ближе к городу.

Также напомним, по состоянию на 28 октября, под контроль Баку перешли около 130 городов и сел. Таким образом, число освобожденных населенных пунктов достигло 140.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Нагорный карабах освобождение Степанакерт

Источник: Сегодня

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