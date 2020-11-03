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Армянские добровольцы в Карабахе устроили "ад" азербайджанскому спецназу (фото)

3 ноября, 14:54

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

"Армия обороны Арцаха" организовала засаду на азербайджанских военных

В Нагорном Карабахе на юго-восточном направлении фронта армянские военные и добровольцы устроили засаду на подразделение азербайджанского спецназа и смогли уничтожить его бронетехнику.

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Об этом т.наз. "армия обороны Арцаха" сообщает на своей странице в Facebook.

Засада была устроена в районе населенных пунктов Шехер – Кармир Шука – Тагавард, где расположена стратегически важная развилка дорог на "столичный" Ханкенди (азерб. – Степанакерт), Мартуни и Гадрут.

Армянские пропагандисты опубликовали фото нескольких бронеавтомобилей, один из которых сгорел, а второй – лежал перевернутым без видимых повреждений.

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"В последние дни "армия обороны" и добровольцы устроили противнику настоящий "ад" в наших лесах и оврагах. Террористические группировки и подразделения спецназа противника продолжают нести серьезные потери в живой силе и технике", – говорится в сообщении.

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Министерство обороны Азербайджана в ответ обвинило армянскую сторону во лжи для сокрытия своих потерь: "Распространяемая армянскими СМИ информация о якобы уничтожении колонн азербайджанских спецназовцев в направлении села Тагавард Ходжавендского района безосновательна и является очередным вымыслом противника".

В Баку заявили, что якобы наоборот, была ликвидирована разведывательно-диверсионная группа противника, атаковавшая азербайджанских подразделения с территории Армении и попытавшая овладеть выгодными высотами у государственной границы.

"Противник был вынужден отступить, оставив на местности боевые потери и боеприпасы", – заявило Минобороны Азербайджана.

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Напомним, сегодня Баку заявил, что Армения обстреляла город Физули, перешедший под контроль Азербайджана еще 15 октября, а в Ереване опровергли это сообщение.

Также напомним, что 2 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что под контроль Баку перешли более 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе и Азербайджане, ранее "оккупированных" армянскими военными.

Напомним, армянские военные показали видео допроса "сирийского наемника", приехавшего воевать в Карабах и попавшего в плен:

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Источник: Сегодня

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