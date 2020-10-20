Армянские военные показали сбитые беспилотники Азербайджана: видео

Война в Нагорном Карабахе продолжается. Армянские военные сбили пять беспилотников вооруженных cил Азербайджана.

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Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, беспилотники были сбиты 19 октября. В подтверждение своих слов она опубликовала видео сбитых БПЛА.

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Сбитый беспилотник ВС Азербайджана. Источник: facebook.com/shushanstepanyan

В Минобороны Азербайджана в свою очередь заявили, что в течение дня 19 октября и в ночь на 20 октября в результате действий, предпринятых азербайджанской армией на различных направлениях фронта, были "уничтожены и выведены из строя живая сила, 2 танка Т-72, 4 РСЗО БМ-21 "Град", 1 Д-30 гаубица-пушка и 5 единиц автомобильной техники противника".

Ранее сообщалось, что Армения и Азербайджан готовы сесть за стол переговоров.

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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