Армянские военные заявили, что сбили еще один самолет Азербайджана

Армянские силы ПВО сбили на юго-востоке Нагорного Карабаха, где продолжаются боевые действия, самолет вооруженных сил Азербайджана.
Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
На разных направлениях фронта ведутся бои, живые силы и бронетехника противника, в частности танки, уничтожены, добавила она.
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В Баку пока эту информацию не комментировали.
Напомним, 1 октября Минобороны Армении сообщало о трех сбитых вертолетах вооруженных сил Азербайджана. Позже появилась информация о двух сбитых самолетах и одном вертолете.
Но военные Азербайджана эти заявления опровергли.
Тем временем, в Армении показали уничтожение вертолета Азербайджана.
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