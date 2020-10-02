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Армянские военные заявили, что сбили еще один самолет Азербайджана

2 октября, 12:29

Денис Беспалов Денис Беспалов

В регионе продолжаются бои

Армянские силы ПВО сбили на юго-востоке Нагорного Карабаха, где продолжаются боевые действия, самолет вооруженных сил Азербайджана.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

На разных направлениях фронта ведутся бои, живые силы и бронетехника противника, в частности танки, уничтожены, добавила она.

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В Баку пока эту информацию не комментировали.

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Напомним, 1 октября Минобороны Армении сообщало о трех сбитых вертолетах вооруженных сил Азербайджана. Позже появилась информация о двух сбитых самолетах и одном вертолете.

Но военные Азербайджана эти заявления опровергли.

Тем временем, в Армении показали уничтожение вертолета Азербайджана.

Уничтожение вертолета вооруженных сил Азербайджана. Источник: facebook.com/shushanstepanyan

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Азербайджан Армения нагорный карабах
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