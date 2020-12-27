AstraZeneca готовят к выпуску: что известно о вакцине, которую может получить Украина

Уже 4 января может стартовать выпуск британской вакцины от коронавируса, которую может получить в следующем году Украина. Ее разработали ученые Оксфордского университета и шведско-британской фармкомпании AstraZeneca.

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Сайт "Сегодня" рассказывает все, что известно на данный момент.

Какая эффективность вакцины от AstraZeneca

Это одна из трех клинически эффективных вакцин от коронавируса в мире. Установлено, что ее эффективность – 70%, в то время как у Pfizer/BioNTech – 95%, а у Moderna – 94%.

Но у экспертов появились сомнения в степени эффективности. В клинических испытаниях приняли участие 20 тыс. добровольцев из Бразилии и Великобритании. Им вводили две одинаковые большие дозы с разницей в месяц. Исследования показали, что уровень защиты от заражения составлял 62%. Однако он возрастал до 90%, когда испытуемые сначала получали малую дозу, а при повторной инъекции – увеличенную дозу препарата.

На основе данных двух групп компания усреднила эффективность вакцины, отчитавшись о 70%.

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В среду, 23 декабря, стало известно, что компания подала документы на регистрацию в Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

"Я рад сообщить вам, что вакцина Oxford AstraZeneca (т. е. разработанная учеными Оксфордского университета и шведско-британской фармкомпании AstraZeneca) представила полный пакет данных в MHRA для утверждения", – заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Следующим этапом будет уже массовое производство и применение вакцины от коронавируса.

Украина может получить британскую вакцину

И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин заявил, что Украина, скорее всего, получит вакцину от коронавируса, разработанную учеными Оксфордского университета и шведско-британской фармкомпании AstraZeneca.

Вакцину можно хранить при температуре +2...+8 °C, в то время как вакцины от Pfizer/BioNTech и Moderna нуждаются в ультрахолодном хранении. Это очень важно на данном этапе для Украины. Общеизвестно, что во многих медучреждениях старые или испорченные холодильники. Они не смогут обеспечить надлежащие условия для хранения вакцины, и она может испортиться и потерять свои свойства.

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Важным показателем стали производственные мощности. В AstraZeneka планируют произвести 100 млн доз до конца года, в то время как Pfizer – 50 млн доз, а Moderna – 20 млн.

"Когда мы высылали запрос на COVAX, мы учитывали условия хранения, которые можем себе позволить, поэтому, учитывая производственные мощности, есть надежда, что мы получим вакцину от AstraZeneсa. Но точный ответ на то, вакцина какого производителя попадет в Украину по программе COVAX, мы сможем получить только в январе 2021 года", - заявил Игорь Кузин.

Отметим, что ориентировочно в Украине ожидается 8 млн доз, чего должно хватить для 4 миллионов человек.

Сотрудничество с Россией

AstraZeneca проводит клинические испытания комбинации своего препарата с российским Sputnik V, разработанным Центром им. Гамалеи.

"У них проблема — недостаточно высокая эффективность в эпидопыте. Ее, очевидно, надо поднимать, используя второй компонент, двукратную надо вакцинацию делать", – сказал руководитель Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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В AstraZeneca считают, что комбинация вакцин поможет исследовать разные режимы применения, а также позволит создать более гибкие графики вакцинации. Таким образом, медики получат широкий выбор подходов для профилактики коронавируса.

Ученые ожидают, что объединение британской и российской вакцин приведет к усилению иммунного ответа.

Отметим, что британская AZD1222 и российская Sputnik V созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2.

Ранее мы сообщали, что директор Европейского полицейского управления Катрин де Болль предупредила о риске стать жертвами мошенников, продающих фальшивые вакцины от COVID-19.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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