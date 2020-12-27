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AstraZeneca заявила об усовершенствовании своей вакцины от COVID-19

27 декабря, 22:57

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Глава компании похвалился "формулой победы"

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила о повышении эффективности своей вакцины от коронавируса, разработанной вместе с Оксфордским университетом, благодаря некой "формуле победы" в ближайшее время.

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Об этом заявил генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сорио, передает The Gurdian.

По словам Сорио, вакцина Oxford/AstraZeneca также будет эффективна против мутировавшего штамма коронавируса, который был обнаружен в Великобритании.

Несмотря на то, что для полной уверенности в высокой эффективности вакцины необходимы дополнительные тесты, глава AstraZeneca приветствовал открытие, которое он назвал "формулой победы".

"Мы думаем, что нашли формулу победы и выяснили, как добиться эффективности, которая после двух доз не уступает всем остальным (вакцинам. – Ред.). Я не могу рассказать вам больше, мы это опубликуем в какой-то момент", - заявил Сорио.

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Он добавил, что сейчас лекарственная комиссия проверяет данные третьего этапа исследований.

"Регулирующий орган по лекарствам рассматривает окончательные данные третьего этапа клинических испытаний Oxford/AstraZeneca, чтобы определить, соответствует ли вакцина их строгим стандартам качества, безопасности и эффективности", – сказал глава AstraZeneca.

Напомним, несколько дней назад британская фармацевтическая компания AstraZeneca подала документы на регистрацию своей вакцины от COVID-19 в Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Мы также сообщали, что и. о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин считает, что, скорее всего, Украина получит вакцину от коронавируса именно AstraZeneca.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцина коронавирус AstraZeneca
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