Атака на аэропорт в Йемене: погибли 27 человек, десятки ранены (фото и видео)

Незадолго до взрыва на взлетно-посадочной полосе приземлился самолет с членами нового правительства

В результате атаки на международный аэропорт Адена в Йемене по меньшей мере 27 человек погибли.

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Об этом сообщил аlhadath.net со ссылкой на представителя правительства Йемена.

Десятки человек получили ранения.

Атака на аэропорт в Йемене. Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что в крупнейшем аэропорту Йемена, расположенном в городе Аден, произошел мощный взрыв и прозвучала стрельба. Незадолго до этого на взлетно-посадочной полосе приземлился самолет с членами нового правительства.

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По данным СМИ, йеменские министры не пострадали: их под усиленной охраной доставили в президентский дворец "Аль-Маашик".

Ранее сообщалось, что в Йемене сепаратисты захватили три армейские казармы.

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