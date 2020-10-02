Атака на журналистов в Нагорном Карабахе: стали известны подробности

Французские репортеры готовятся к отлету из Армении, сейчас их жизням ничего не угрожает

Журналисты французского издания Le Monde, которые накануне попали под обстрел в Нагорном Карабахе, находятся в крупнейшем аэропорту Армении, откуда их должны доставить во Францию.

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Накануне Кавалю, который после атаки находился в тяжелом состоянии, провели операцию и изъяли осколок, попавший в него в результате взрыва снаряда. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Второй репортер Рафаэль-Шарль Якобзаде рассказал, что они с коллегой были ранены в первый день приезда в Карабах.

"Мы хотели побеседовать с ранеными. Всегда были внимательны, когда освещали чрезвычайные ситуации и прятались при необходимости. Но взрыв прогремел сразу и мы не поняли, что произошло", – говорит он.

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Напомним, что также 1 октября сообщалось об атаке по журналистам и репортерам российского "Дождя", AFP, а также армянских сайта 24News и телеканала "Армения".

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Как мы уже сообщали, новое обострение началось 27 сентября и уже стало самым крупным после окончания Карабахской войны в 1994 году. Украина поддержала Азербайджан, высказавшись за территориальную целостность страны. Тем временем украинцев просят воздержаться от поездок в Армению, Азербайджан и Нагорный Карабах.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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