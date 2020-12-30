Авиакатастрофа МАУ в Тегеране: Иран завершил расследование

У Украины и других стран есть два месяца, чтобы оспорить доклад иранских следователей

Иранские власти подготовили и передали Украине предварительный отчет о крушении под Тегераном сбитого лайнера "Международных авиалиний Украины".

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Об этом 30 декабря сообщило местное агентство IRNA, ссылаясь на Организацию гражданской авиации Ирана.

Кроме Украины, документ получат США (как страна-производитель сбитого иранскими военными Boeing), Франция (как страна, которая оказывала техническую поддержку), а также страны, чьи граждане погибли в результате крушения: Канада, Швеция, Великобритания и Германия.

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Иран дает два месяца на ознакомление с докладом и представление своего мнения. После этого будет опубликована окончательная версия отчета.

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Целью доклада называют предотвращение подобных аварий в будущем и повышение уровня безопасности в мире.

Напомним, что военнослужащие Корпуса стражей Исламской революции сбили пассажирский самолет МАУ, на борту которого находились 176 человек, при вылете из Тегерана в Киев 8 января этого года. Иранские военные объяснили это ошибкой и назвали виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

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Офис генпрокурора Украины начал уголовное производство по фактам умышленного убийства, уничтожения чужого имущества и нарушения правил безопасности движения воздушного транспорта (п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 276 УК Украины).

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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