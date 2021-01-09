Авиакатастрофа в Индонезии: все, что известно на сейчас

В субботу, 9 января, в Индонезии потерпел крушение самолет Boeing 737-500 рейса SJ182 авиакомпании Sriwijaya Air, выполнявший рейс из столицы Джакарты в Понтианак. На борту находились 62 человека.

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"Сегодня" рассказывает все, что известно на данный момент.

Что произошло в Индонезии

По данным Flightradar24, самолет спустя через 4 минуты после вылета из аэропорта Джакарты спикировал в океан, потеряв 10 000 футов высоты меньше чем за минуту. Он исчез с экранов радаров после взлета сразу после 14:30 (07:30 по Гринвичу).

Foto/Jessica Helena Wuysang via REUTERS / Фото: Reuters

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Информацию о катастрофе уже подтвердил министр транспорта Индонезии Буде Карья Сумади.

"Общее количество пассажиров составляет 50 человек, а также 12 членов экипажа, состоящих из 43 взрослых, 7 детей и 3 младенцев", - сказал министр транспорта Индонезии Буде Карья Сумади.

Foto/Jessica Helena Wuysang via REUTERS / Фото: Reuters

Примечательно, что самолет не подавал никаких аварийных сигналов перед крушением.

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Отметим, что в международном аэропорту Сукарно-Хатта шел дождь, когда самолет вылетел в Понтианак.

В зале ожидания аэропорта Понтианак родственники погибших пассажиров ждут официальной информации об их судьбе

В регионе проходит спасательная операция

Глава поисково-спасательного агентства Basarnas Багус Пурухито, сказал, что команды были отправлены для поиска в водах к северу от Джакарты.

"В настоящее время мы находимся в море, используя одну большую лодку и две маленькие лодки. Мы не ныряем, а используем якоря. Было найдено несколько предметов, а именно кабели, карманы, сиденья, волосы, джинсы, а также куски мяса", - сообщают спасатели.

Очевидцы сообщают, что слышали несколько взрывов, а моряки вовсе наблюдали за всем вблизи.

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"Самолет, как молния, упал в море и взорвался в воде. Это было довольно близко к нам, осколки фанеры чуть не попали в мою лодку", – сказал свидетель крушения рыбак Солихин.

Кто зарегистрировался на рейс

В социальных сетях опубликовали вероятный список пассажиров рейса. Согласно обнародованной информации, украинцев не было на борту. Но посольство Украины в Индонезии пока что официальных заявлений не давало.

/ Фото: Telegram

Предположительно, пассажиры погибшего рейса перед посадкой в самолет

Что известно о самолете

Boeing 737 – это самое продаваемое семейство самолетов в мире, которое с момента ввода в строй в 1968 году претерпело несколько модификаций.

Foto/Jessica Helena Wuysang via REUTERS / Фото: Reuters

Почти 27-летний Boeing 737-500 был намного старше модели Boeing 737 MAX, одна из которых разбилась в конце 2018 года у Джакарты, в результате чего погибли все 189 человек на борту самолета Lion Air.

"Мы знаем о сообщениях СМИ из Джакарты и внимательно следим за ситуацией. Мы работаем, чтобы собрать больше информации", - заявил представитель Boeing.

INSTAGRAM @HUMASJAKFIRE/via REUTERS / Фото: Reuters

Ранее пассажирский лайнер МАУ, на борту которого находились 176 человек, в том числе 11 украинских граждан, был сбит во время вылета из Тегерана в Киев 8 января. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

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