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Австралия ввела санкции в отношении 14 российских компаний

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14 апреля, 06:35
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В санкционные списки вошли компании "КАМАЗ", "Газпром", "Газпром Нефть", "Транснефть", "Ростелеком" и др.
Новые санкции Австралии против РФ
Новые санкции Австралии против РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Правительство Австралии вводит санкции в отношении 14 российских компаний в связи с вторжением РФ в Украину.

Об этом сообщает МИД страны.

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"Правительство Австралии ввело целевые финансовые санкции в отношении 14 российских государственных предприятий, имеющих стратегическое и экономическое значение для России", – говорится в пресс-релизе.

В санкционные списки вошли компании "КАМАЗ", "Газпром", "Газпром Нефть", "Транснефть", "Ростелеком", "Русгидро","Севмаш" и "Объединенная судостроительная корпорация".

Санкции также распространяются на холдинг "Росэлектроника", РЖД, "Новороссийский морской торговый порт", "Алросу", "Согаз" и "Совкомфлот".

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"Наша нацеленность на российские государственные предприятия в координации с ключевыми партнерами подрывает их способность стимулировать российскую экономику", – отметили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Австралии подтвердили "непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также народа Украины".

Великобритания запрещает импорт чугуна и стали из РФ и экспорт квантовых технологий

С 14 апреля Великобритания вводит запрет на импорт российского чугуна и стали, а также на экспорт квантовых технологий и передовых материалов.

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"Сегодняшнее (13 апреля — ред.) объявление предшествует принятию подзаконного акта в парламенте завтра (четверг, 14 апреля), запрещающему импорт изделий из чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий, современных материалов и предметов роскоши.

Такие меры направлены на ключевые источники дохода для военной машины Путина и мешают военным амбициям Российской Федерации.

"С завтрашнего дня (14 апреля — ред.) мы запрещаем импорт российского чугуна и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов, в которых так нуждается Путин. Мы не будем останавливаться в нашей миссии остановить военную машину Путина", — добавила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

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