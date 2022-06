Австралия передала Украине партию бронетранспортеров M113 (фото, видео)

Австралия уже передала Украине первые четыре из 14 обещанных бронетранспортеров M113. Эта помощьявляется ответом на прямой запрос Минобороны Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Австралии.

Первые четыре из 14 австралийских бронетранспортеров M113AS4 были загружены в украинский грузовой самолет на прошлой неделе и доставлены в Украину в рамках пакета военной помощи на сумму 285 миллионов долларов. В него входят: бронетранспортеры Bushmaster, гаубицы M777, противоброневое вооружение, боеприпасы, беспилотные летательные системы и ряд личного снаряжения.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз отметил, что эта помощь является ответом на прямой запрос Минобороны Украины.

The first of fourteen Australian Army M113AS4 Armoured Personnel Carriers bound for Ukraine being prepared at Joint Logistics UnitSouth East Queensland, Royal Australian Air Force Base Amberley. They are fitted with .50 calibre heavy machine guns.



Photos from @DefenceAustpic.twitter.com/eLIIxhi8kq