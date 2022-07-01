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Австралия ввела санкции против любовницы Путина и его родственников

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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1 июля, 03:53
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Чуть ли не все страны давят на РФ ограничениями, чтобы она прекратила свои преступления в Украине
Против любовницы Путина снова ввели санкции/Фото: Sasha Mordovets/Getty Images, Contributor/Getty Images. Коллаж: "Сегодня"
Против любовницы Путина снова ввели санкции/Фото: Sasha Mordovets/Getty Images, Contributor/Getty Images. Коллаж: "Сегодня"

Россия продолжает тонуть в санкциях, которые против нее вводит почти весь мир из-за полномасштабного вторжения в Украину. В этот раз новые ограничения ввела Австралия.

Об этом говорится на сайте правительства Австралии.

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Подробности

Правительство Австралии добавило в санкционный список еще 16 граждан России. Среди них — бывшая олимпийская гимнастка Алина Кабаева, занимающая должность главы правления крупнейшей частной медиакомпании России "Национальная медиагруппа". Считается, что она – любовница российского президента Владимира Путина.

Кроме нее под санкции попали племянники российского диктатора Михаил Путин и Роман Путин и его двоюродный брат Игорь Путин.

В санкционный список также попали:

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  • близкий товарищ Путина, один из кошельков его окружения Александр Плехов;
  • сын одного из близких друзей Путина Юрий Шамалов;
  • председатель правления банка Россия Михаил Клишин;
  • гендиректор Росгеологии Сергей Горьков;
  • девелопер Год Нисанов;
  • министр строительства Ирек Файзуллин;
  • министр транспорта Виталий Савельев;
  • министр аграрной промышленности Дмитрий Патрушев;
  • детский омбудсман Мария Львова-Белова;
  • олигархи Игорь Кесаев и Григорий Березкин;
  • президент концерна РТИ Системы Евгений Новицкий.

Медведев угрожает Западу войной из-за мощных санкций против России

Санкции Европейского Союза и США против России чрезвычайно давят на страну-агрессора. Поэтому РФ может объявить о новой войне.

"Хотел бы еще раз отметить, что при определенных обстоятельствах такие враждебные меры могут быть квалифицированы как акт международной агрессии. И даже как casus belli (лат. – повод для войны)", — заявил Медведев.

Он отметил, что якобы циничная практика односторонних ограничительных мер против России, незаконность которых неоднократно подчеркивалась на всех уровнях, похожа на объявление экономической войны.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, как санкции за войну уже сказались на россиянах. Также мы писали, что Норвегия нанесла удар РФ по болезненному месту.

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Герої не вмирають!

Позывной "Космос"... Андрей Норов – капитан ВСУ, заместитель комбата 72-й отдельной механизированной бригады. В начале российского вторжения организовал оборону Киевской ГЭС. Благодаря его умелым действиям был нанесен серьезный ущерб противнику и остановлено продвижение на Киев. Погиб под обстрелом, спасая побратимов. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Андрей Покраса – 15-летний школьник, недавно окончивший 9 класс. Помог украинской армии в битве за Киев. Подросток проявил инициативу, став корректировщиком огня артиллерии, поскольку был самым опытным пилотом дронов в своем селе. Благодаря его точной аэроразведке ВСУ уничтожили несколько колонн российской техники, которая шла на украинскую столицу.
История подвига
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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