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Австралия ввела санкции против России из-за Керченского моста

30 марта, 04:59

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Такие же санкции ранее ввела Канада

Австралия заявила о введении санкций против четырех компаний и одного гражданина России, связанных со строительством и эксплуатацией Крымского моста.

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Об этом говорится в заявлении австралийского Министерства иностранных дел.

"Австралия ввела адресные финансовые санкции и запрет на поездки против одного россиянина и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста", – заявила глава МИД Австралии Марис Пейн.

Санкции введены в координации с Канадой, которая уже объявила о них ранее. Они также согласуются с введенными Великобританией и Евросоюзом.

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На данный момент в санкционных списках Австралии против России за оккупацию Крыма находятся 168 физических лиц и 52 компании.

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Напомним, под санкции, введенные Канадой, попали два физлица и четыре компании из России, причастные к строительству железной дороги Керченского моста в оккупированный Крым.

Мы также сообщали, что Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена продлила срок действия чрезвычайного положения в стране и санкций, введенных ранее из-за кибератак, в частности против России.

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Россия Австралия санкции санкции против России Крымский мост
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