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Австрия отменяет часть карантинных ограничений с 7 декабря

3 декабря, 02:16

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Комендантский час теперь будет действовать не круглосуточно

Австрия с 7 декабря смягчает карантинные ограничения, которые власти ввели 17 ноября.

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Об этом сообщает "Укринформ".

С 7 декабря возобновят работу небольшие магазины и салоны красоты. Однако будут ограничения – не более одного человека на 10 кв. м.

Правительство разрешило на Рождество и Новый год собираться компанией не более 10 человек.

Также комендантский час теперь будет действовать не круглосуточно, а с 20:00 до 6:00.

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По-прежнему запрещена работа отелей, ресторанов, кинотеатров, театров, концертных залов, а также фитнес-центров. Запрет будет действовать до 6 января.

Откроются школы и детсады. Дети с 10 лет должны быть в масках. Ученики старших классов, кроме выпускных, а также студенты университетов и дальше будут учиться дистанционно.

Ранее мы писали, что в Австрии собираются провести в первой половине 2021 года три последовательных этапа вакцинирования населения, причем первый запланирован уже на январь.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Австрия карантин коронавирус
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