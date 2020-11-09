Автономия армян в Нагорном Карабахе: Алиев сказал, что будет после войны

После взятия второго по величине карабахского города Шуша азербайджанские власти готовы обеспечить армянскому этническому населению Нагорного Карабаха высокий уровень местного самоуправления.

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Об этом на фоне заострившегося в прошлом месяце конфликта в интервью BBC заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Наша позиция заключается в том, что должен быть определенный уровень самоуправления, такой как муниципальное управление или культурная автономия для армян", – сказал Алиев.

В то же время он признал, что вопрос формы правления в Нагорном Карабахе на мирных переговорах между Ереваном и Баку не обсуждался.

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Также Алиев назвал Карабах "неотъемлемой частью Азербайджана", которая, как и все остальные регионы, останется частью страны.

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Напомним, ранее президент Азербайджана пригрозил прекратить какие-либо контакты с Арменией в случае признания ею независимости "Нагорно-Карабахской республики".

Как мы уже сообщали, накануне Алиев заявил, что армия взяла под свой контроль город Шуша в Нагорном Карабахе.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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