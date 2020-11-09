Автономия армян в Нагорном Карабахе: Алиев сказал, что будет после войны

После взятия второго по величине карабахского города Шуша азербайджанские власти готовы обеспечить армянскому этническому населению Нагорного Карабаха высокий уровень местного самоуправления.
Об этом на фоне заострившегося в прошлом месяце конфликта в интервью BBC заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Наша позиция заключается в том, что должен быть определенный уровень самоуправления, такой как муниципальное управление или культурная автономия для армян", – сказал Алиев.
В то же время он признал, что вопрос формы правления в Нагорном Карабахе на мирных переговорах между Ереваном и Баку не обсуждался.
Также Алиев назвал Карабах "неотъемлемой частью Азербайджана", которая, как и все остальные регионы, останется частью страны.
Напомним, ранее президент Азербайджана пригрозил прекратить какие-либо контакты с Арменией в случае признания ею независимости "Нагорно-Карабахской республики".
Как мы уже сообщали, накануне Алиев заявил, что армия взяла под свой контроль город Шуша в Нагорном Карабахе.
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