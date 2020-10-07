Азербайджан готов сесть за стол переговоров: Алиев назвал главное условие

В Баку считают, что конфликт не выходит за пределы Нагорного Карабаха

Конфликт в Нагорном Карабахе не должен выходить за пределы Азербайджана и Армении. Баку вернется за стол переговоров, когда закончится фаза военного противостояния.

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Об этом в интервью "Первому каналу" заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, сейчас конфликт не выходит за пределы Нагорного Карабаха: "Мы по территории Армении никаких ударов не наносим, на территорию Армении не переходим, хотя все возможности для этого есть".

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Алиев заявил, что Армения пытается интернационализировать конфликт в Нагорном Карабахе, вовлечь в него европейские страны и Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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По его словам, политическое урегулирование карабахского конфликта должно быть подкреплено гарантиями ведущих стран мира, при этом их состав может не ограничиваться сопредседателями Минской группы ОБСЕ – Россией, Францией и США.

Ранее сообщалось, что Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин впервые обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Видео: Пул №3/Telegram

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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