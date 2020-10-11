Азербайджан и Армения несут большие потери: видео бомбардировок

Несмотря на достигнутое перемирие в Нагорном Карабахе, Азербайджан и Армения продолжили воевать и минувшей ночью нанесли друг другу большие потери. Азербайджанская сторона заявляет о большом количестве подбитой техники, армянская – о сотнях убитых азербайджанских военных.

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Так, в Минобороны Азербайджана сообщили, что в течение ночи по армянской армии были нанесены огневые удары.

"В результате действий азербайджанской армии большое количество живой силы противника, а также пять танков Т-72, шесть гаубиц Д-20 и Д-30, пять грузовиков с боеприпасами, 11 единиц другой автомобильной техники, три РСЗО БМ-21 "Град", пять самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", восемь систем ПВО и радиолокационная станция были уничтожены и выведены из строя на различных направлениях фронта", – заявили военные и показали видео уничтожения армянских сил.

Видео: facebook.com/wwwmodgovaz

Видео: facebook.com/wwwmodgovaz

В свою очередь Минобороны Армении заявляет, что минувшей ночью потери азербайджанской стороны составили: три беспилотника, две единицы бронетехники и 350 погибших. Также армянская сторона привела общие потери Азербайджана за время конфликта, смотрите инфографику:

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Напомним, Армения и Азербайджан в результате 10-часовых переговоров по Нагорному Карабаху, которые состоялись в Москве при участии МИД России, договорились о прекращении огня с 12:00 (11:00 по Киеву) субботы, 10 октября, но за день стороны несколько раз обвинили друг друга в нарушении перемирия.

А тем временем этой ночью в зоне конфликта продолжились военные столкновения. Азербайджан заявил о ракетном ударе со стороны Армении и погибших мирных жителях. А вот Ереван назвал это провокацией и ложью.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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