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Азербайджан и Армения подсчитали потери врага с начала обострения в Карабахе

1 октября, 01:25

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Азербайджан заявил о существенных потерях Армении

Министерства обороны Азербайджана и Армении, ведущих бои за Нагорный Карабах, отчитались о потерях противника с начала обострения конфликта в регионе. Так, с утра 27 сентября по 21:30 30 сентября Армения якобы понесла существенные потери в живой силе, военной и боевой технике и вынуждена была отступить с ранее занимаемых позиций по всему фронту.

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Об этом заявили в Минобороны Азербайджана.

В азербайджанском министерстве утверждают, что потери Армении в сумме за этот период составили: около 200 танков и другой бронетехники; 228 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов; 30 средств ПВО; 6 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов; 5 складов боеприпасов; более 110 автомобильной техники; 1 зенитно-ракетный комплекс С-300.

Видео Минобороны Азербайджана

Кроме того в Азербайджане заявили, что с 27 по 30 сентября было убито и ранено около 2300 человек живой силы противника.

В Свою очередь Армения ранее обновила подсчитанные ею потери Азербайджана с начала нынешней войны и заявила об уничтожении 920 солдат, 166 танков, 83 беспилотника, семи вертолетов и об одном самолете азербайджанцев, а также одной зенитной установки.

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Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов остановить боевые действия в Нагорном Карабахе только, если армия Армении уйдет из региона, назвав это главным условием для обеспечения мира.

27 сентября рано утром на границе Армении и Азербайджана снова вспыхнул конфликт, в Нагорном Карабахе возобновились бои. Стороны обменялись огневыми ударами и сообщили об убитых и раненых мирных жителях.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения война нагорный карабах потери
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