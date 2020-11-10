Азербайджан и Армения примирились: карта Карабаха после войны

Азербайджан и Армения заключили мирное соглашение, согласно которому Баку получит значительные территории Нагорного Карабаха, которые он не мог контролировать де-юрэ после окончившейся в 1994 году Карабахской войны.

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Сайт РБК создал карту региона, на которой видно, как армяне и Азербайджанцы поделили Карабах.

На карте видно, что под контролем Баку остается ряд городов – в частности стратегически важный Шуши, а также Гадрут, Физули, Джебраил, Кубатлы и Зангилан.

Также отмечены Агдамский, Лачинский и Кельбаджарский районы, которые должны перейти Азербайджану до 1 декабря. Таким образом, Армения теряет границу с Карабахом, но будет связана с ним 5-километровым Лачинским коридором.

Кроме того, на карте отмечен азербайджанский анклав – Нахичеванский район, с которому Армения обязуется предоставить Баку безопасное транспортное сообщение.

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Напомним, что ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян взял на себя полную ответственность за итоги конфликта, назвав случившееся "катастрофой".

Больше об итогах возобновившейся Карабахской войны читайте в материале "Кто на самом деле победил и кто проиграл в войне за Нагорный Карабах".

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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