Азербайджан и Армения примирились: карта Карабаха после войны

Азербайджан и Армения заключили мирное соглашение, согласно которому Баку получит значительные территории Нагорного Карабаха, которые он не мог контролировать де-юрэ после окончившейся в 1994 году Карабахской войны.
Сайт РБК создал карту региона, на которой видно, как армяне и Азербайджанцы поделили Карабах.
На карте видно, что под контролем Баку остается ряд городов – в частности стратегически важный Шуши, а также Гадрут, Физули, Джебраил, Кубатлы и Зангилан.
Также отмечены Агдамский, Лачинский и Кельбаджарский районы, которые должны перейти Азербайджану до 1 декабря. Таким образом, Армения теряет границу с Карабахом, но будет связана с ним 5-километровым Лачинским коридором.
Кроме того, на карте отмечен азербайджанский анклав – Нахичеванский район, с которому Армения обязуется предоставить Баку безопасное транспортное сообщение.
Напомним, что ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян взял на себя полную ответственность за итоги конфликта, назвав случившееся "катастрофой".
Больше об итогах возобновившейся Карабахской войны читайте в материале "Кто на самом деле победил и кто проиграл в войне за Нагорный Карабах".
Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах
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