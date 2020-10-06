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Азербайджан начал наступление в Нагорном Карабахе – Армения

6 октября, 15:40

Денис Беспалов Денис Беспалов

По данным Еревана, азербайджанские военные задействовали резервные силы и большое количество военной техники

Вооруженные силы Азербайджана начали масштабное наступление на южной части фронта в Нагорном Карабахе.

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Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

По ее данным, азербайджанские военные задействовали "резервные силы и большое количество военной техники, включая танки и оружие".

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В Минобороны Азербайджана эту информацию пока не комментировали.

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Напомним, Турция заявила, что всецело поддерживает Азербайджан в его борьбе за Нагорный Карабах и готова применить все свои ресурсы, чтобы сорвать "кровавую игру" Армении на Кавказе.

По оценкам ООН, в Нагорном Карабахе за все время военных действий погибли не менее 40 мирных жителей Армении и Азербайджана.

Все о подробностях конфликта и ситуации в регионе читайте в материале: Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах
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