Азербайджан начал размещать полицейские участки в Нагорном Карабахе

Азербайджан начал размещать свои полицейские отделения на подконтрольных территориях в Нагорном Карабахе, они будут выполнять функции военных комендатур.

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Об этом сообщили в МВД страны, передает азербайджанское издание "Зеркало".

"Первым таким подразделением стало районное управление полиции Ходжавендского района. Оно размещено в поселке Гадрут", – говорится в сообщении министерства.

До окончания интеграции занятых районов полицейские участки будут временно выполнять функции военных комендатур.

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Напомним, 9 ноября Армения и Азербайджан вместе с Россией подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, согласно которому каждая из сторон остается на занятых ею позициях, а Россия вводит в регион конфликта миротворцев.

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Мы также сообщали, что Россия перебросила в Нагорный Карабах военных с "сирийским опытом", оснащенных современным вооружением, военной и специальной техникой, в том числе бронетранспортерами и бронированными автомобилями.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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