Українська
$ 28,12
33,2
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Азербайджан начал размещать полицейские участки в Нагорном Карабахе

11 ноября, 22:41

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Отделения будут выполнять функции военных комендатур

Азербайджан начал размещать свои полицейские отделения на подконтрольных территориях в Нагорном Карабахе, они будут выполнять функции военных комендатур.

Реклама

Об этом сообщили в МВД страны, передает азербайджанское издание "Зеркало".

"Первым таким подразделением стало районное управление полиции Ходжавендского района. Оно размещено в поселке Гадрут", – говорится в сообщении министерства.

До окончания интеграции занятых районов полицейские участки будут временно выполнять функции военных комендатур.

В тренде
В Великобритании зафиксировали рекордную смертность от COVID-19 с мая

Напомним, 9 ноября Армения и Азербайджан вместе с Россией подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, согласно которому каждая из сторон остается на занятых ею позициях, а Россия вводит в регион конфликта миротворцев.

Реклама

Мы также сообщали, что Россия перебросила в Нагорный Карабах военных с "сирийским опытом", оснащенных современным вооружением, военной и специальной техникой, в том числе бронетранспортерами и бронированными автомобилями.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Азербайджан война полиция нагорный карабах
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Витамин D при коронавирусе: что выявили британские ученые
Витамин D при коронавирусе: что выявили британские ученыеДругие страны
Армянские добровольцы в Карабахе устроили
Армянские добровольцы в Карабахе устроили "ад" азербайджанскому спецназу (фото)Другие страны
Бои на стратегическом направлении: в Карабахе армяне
Бои на стратегическом направлении: в Карабахе армяне "уничтожили" 7 танков и БМП противникаДругие страны
Алиев обратился к Пашиняну: Покажи свою смелость, признай Карабах
Алиев обратился к Пашиняну: Покажи свою смелость, признай КарабахДругие страны
Автономия армян в Нагорном Карабахе: Алиев сказал, что будет после войны
Автономия армян в Нагорном Карабахе: Алиев сказал, что будет после войныДругие страны
Он победил. Каким будет мир в 2025 году?
Он победил. Каким будет мир в 2025 году?Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять