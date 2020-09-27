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Азербайджан намерен вернуть всю территорию Нагорного Карабаха

27 сентября, 16:09

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Официально заявили, что не остановятся, пока Армения не покинет оспариваемую территорию

Спикер президента Азербайджана заявил, что цель их страны – вернуть всю территорию Нагорного Карабаха, которую они считают азербайджанской, но которая сейчас находится под контролем армии Армении.

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Об этом представитель власти заявил в комментарии Al Jazeera.

Хикмет Гаджиев добавил, что Армения должна "покинуть оккупированные территории, чтобы конфликт прекратился".

"Тридцать лет мы страдаем от военной оккупации Армении", – добавил Гаджиев.

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Армения и Азербайджан атаковали друг друга, в Нагорном Карабахе идут бои

Читайте также: Конфликт Армении и Азербайджана: как мир отреагировал на войну в Карабахе

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В воскресенье, 27 сентября, рано утром на границе между Арменией и Азербайджаном возобновилось военное противостояние. В Минобороны Азербайджана заявляли об уничтоженных 12 армянских зенитно-ракетных комплексах из состава сил ПВО, а армянская сторона утверждала об уничтожении нескольких танков, вертолетов и солдат армии Азербайджана. В Минобороны Армении даже показали видео уничтожения азербайджанских танков.

Все подробности конфликта читайте в материале: Новая война. Что происходит в Нагорном Карабахе – все подробности

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения война нагорный карабах
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