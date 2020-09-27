Азербайджан намерен вернуть всю территорию Нагорного Карабаха

Спикер президента Азербайджана заявил, что цель их страны – вернуть всю территорию Нагорного Карабаха, которую они считают азербайджанской, но которая сейчас находится под контролем армии Армении.
Об этом представитель власти заявил в комментарии Al Jazeera.
Хикмет Гаджиев добавил, что Армения должна "покинуть оккупированные территории, чтобы конфликт прекратился".
"Тридцать лет мы страдаем от военной оккупации Армении", – добавил Гаджиев.
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В воскресенье, 27 сентября, рано утром на границе между Арменией и Азербайджаном возобновилось военное противостояние. В Минобороны Азербайджана заявляли об уничтоженных 12 армянских зенитно-ракетных комплексах из состава сил ПВО, а армянская сторона утверждала об уничтожении нескольких танков, вертолетов и солдат армии Азербайджана. В Минобороны Армении даже показали видео уничтожения азербайджанских танков.
Все подробности конфликта читайте в материале: Новая война. Что происходит в Нагорном Карабахе – все подробности
Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах
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