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Азербайджан назвал число жертв среди мирного населения

28 сентября, 01:36

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Погибла целая семья

В Азербайджане возбудили уголовное дело по факту гибели пяти членов одной семьи в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Армении.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

По данным азербайджанских военных, им удалось взять под контроль ряд населенных пунктов, высот, а также "перерезать" шоссе, соединяющем Нагорный Карабах с Арменией. Армянская сторона это отрицает.

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Как мы сообщали, "президент Нагорно-Карабахской республики" Араик Арутюнян заявил о десятках раненых среди гражданского населения и двух погибших – бабушке и внуке.

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В то же время Армения распространила жестокое видео, на котором видно несколько подбитых боевых машин, сбитый вертолет и тела азербайджанских солдат, которые лежат возле уничтоженной техники.

27 сентября на границе Армении и Азербайджана началось обострение давнего конфликта - в Нагорном Карабахе, из-за которого соседние республики спорят с перерывами с 1918 года, снова возобновились бои. Стороны обменялись огневыми ударами и заявили об убитых и раненых мирных жителях.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан жертвы нагорный карабах мирные жители
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