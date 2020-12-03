Азербайджан назвал точное количество солдат, погибших в Нагорном Карабахе

В результате боевых действий в Нагорном Карабахе, которые завершились 10 ноября, погибли 2783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.
Об этом заявили 3 декабря в пресс-службе Министерства обороны страны.
Таким образом, Баку впервые назвал официальное количество солдат, отдавших жизни в ходе 44-дневного конфликта с Арменией.
Имена, даты рождения и звания погибших военнослужащих в Минобороны Азербайджана обещают сообщить позже. Личности 103 военнослужащих все еще продолжают определять – это делают при помощи ДНК-анализа.
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Также более 100 военнослужащих числятся пропавшими без вести – их местоположение определяется.
Кроме того, 1245 военнослужащих проходят лечение полученных травм и ранений.
В Минобороны добавили, что президент Ильхам Алиев подписал указ о почтении памяти погибших военнослужащих минутой молчания. Она состоится ровно в полдень (по местному время) 4 декабря.
Напомним, что ранее Алиев объявил 10 ноября – день, когда Армения, Азербайджан и Россия заключили соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе на выгодных для Баку условиях – национальным праздником, Днем Победы. Но вскоре эту дату перенесли на 8 ноября – чтобы она не пересекалась с Днем Кемаля Ататюрка, который высоко чтится союзником Азербайджана, Турцией.
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