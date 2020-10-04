Українська
$ 28,33
33,33
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Азербайджан обстрелял "столицу" Нагорного Карабаха (видео)

4 октября, 10:51

Руслан Ровик Руслан Ровик

Азербайджанцев обвинили в использовании запрещенного оружия

Азербайджан, который заявлял о ракетных обстрелах армянами своих городов, ведет огонь по "столице" Нагорного Карабаха – городу Степанакерту.

Реклама

Об этом сообщает Aysor.

"Министерство иностранных дел Арцаха (Нагорного Карабаха. – Ред.) сообщает, что в этот момент происходит обстрел столицы региона", - говорится в сообщении.

В свою очередь армянские военные заявили об использовании азербайджанцами оружия, запрещенного международными конвенциями, не уточняя при этом, какого именно.

В тренде
Одним абзацем. Как прошла протестная суббота в Беларуси
Реклама

Кроме того, сообщается об ударах по военным объектам Азербайджана, расположенным "в глубоком тылу", однако опровергаются заявления о ракетных ударах по азербайджанским городам, якобы нанесенным с территории Армении.

Напомним, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что 3 октября азербайджанские военные вошли в еще семь сел Нагорного Карабаха: Талыш, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шайбей, Гуджаг и Ашагы Абдурахманлы.

В то же время представительница Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что в ходе конфликта в Нагорном Карабахе наступление армии Азербайджана было остановленоармянским войскам якобы удалось пресечь начавшуюся широкомасштабную атаку противника.

Видео: Минобороны Армении

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Азербайджан Армения нагорный карабах обстрелы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробности
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробностиДругие страны
Одним абзацем. Как прошла четвертая ночь войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла четвертая ночь войны за Нагорный КарабахДругие страны
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Обострение в Нагорном Карабахе: Турция угрожает Армении войной
Обострение в Нагорном Карабахе: Турция угрожает Армении войнойДругие страны
Путин с Макроном обсудили ситуацию в Карабахе и сошлись на одном решении
Путин с Макроном обсудили ситуацию в Карабахе и сошлись на одном решенииДругие страны
Азербайджан показал тела погибших в Нагорном Карабахе армянских солдат: видео
Азербайджан показал тела погибших в Нагорном Карабахе армянских солдат: видеоДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять