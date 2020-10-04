Азербайджан обстрелял "столицу" Нагорного Карабаха (видео)

Азербайджан, который заявлял о ракетных обстрелах армянами своих городов, ведет огонь по "столице" Нагорного Карабаха – городу Степанакерту.
Об этом сообщает Aysor.
"Министерство иностранных дел Арцаха (Нагорного Карабаха. – Ред.) сообщает, что в этот момент происходит обстрел столицы региона", - говорится в сообщении.
В свою очередь армянские военные заявили об использовании азербайджанцами оружия, запрещенного международными конвенциями, не уточняя при этом, какого именно.
Кроме того, сообщается об ударах по военным объектам Азербайджана, расположенным "в глубоком тылу", однако опровергаются заявления о ракетных ударах по азербайджанским городам, якобы нанесенным с территории Армении.
Напомним, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что 3 октября азербайджанские военные вошли в еще семь сел Нагорного Карабаха: Талыш, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шайбей, Гуджаг и Ашагы Абдурахманлы.
В то же время представительница Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что в ходе конфликта в Нагорном Карабахе наступление армии Азербайджана было остановлено – армянским войскам якобы удалось пресечь начавшуюся широкомасштабную атаку противника.
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