Азербайджан обстрелял "столицу" Нагорного Карабаха (видео)

Азербайджан, который заявлял о ракетных обстрелах армянами своих городов, ведет огонь по "столице" Нагорного Карабаха – городу Степанакерту.

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Об этом сообщает Aysor.

"Министерство иностранных дел Арцаха (Нагорного Карабаха. – Ред.) сообщает, что в этот момент происходит обстрел столицы региона", - говорится в сообщении.

В свою очередь армянские военные заявили об использовании азербайджанцами оружия, запрещенного международными конвенциями, не уточняя при этом, какого именно.

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Кроме того, сообщается об ударах по военным объектам Азербайджана, расположенным "в глубоком тылу", однако опровергаются заявления о ракетных ударах по азербайджанским городам, якобы нанесенным с территории Армении.

Напомним, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что 3 октября азербайджанские военные вошли в еще семь сел Нагорного Карабаха: Талыш, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шайбей, Гуджаг и Ашагы Абдурахманлы.

В то же время представительница Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что в ходе конфликта в Нагорном Карабахе наступление армии Азербайджана было остановлено – армянским войскам якобы удалось пресечь начавшуюся широкомасштабную атаку противника.

Видео: Минобороны Армении

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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