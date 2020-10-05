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Азербайджан обвинил Армению в обстреле ГЭС – Ереван отрицает

5 октября, 03:10

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Азербайджане говорят о пяти раненых гражданских

Азербайджан заявил о новых ракетных ударах вооруженных сил Армении по его городам, причем в одном из них ракеты якобы упали возле энергоблока гидроэлектростанции, которая обеспечивает энергией значительную часть страны.

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Об этом сообщили в азербайджанском Минобороны.

Также в Азербайджане сообщили о пяти раненых гражданских в результате этих обстрелов.

"Города Мингячевир и Тертер подверглись огневому поражению ракетами со стороны вооруженных сил Армении, есть раненые", – говорится в сообщении.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что один снаряд упал возле энергоблока гидроэлектростанции в Мингячевире, но не разорвался, он также разместил соответствующие фото.

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В то же время Министерство обороны Армении опровергло заявление Азербайджана об обстреле Мингячевира.

"Заявления руководства Азербайджана об атаке Мингечаура с территории Армении – очередная дезинформация. Армения не вела огонь по Азербайджану",написала пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян в Facebook.

Напомним, 4 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия заняла город Джебраил в Нагорном Карабахе, но в Армении это опровергли.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения война нагорный карабах обстрелы
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