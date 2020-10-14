Азербайджан обвинил Армению в обстреле школы, есть раненые

В Азербайджане в среду, 14 октября, под интенсивный ракетный и артиллерийский обстрел со стороны Армении попала сельская школа в Тертерском районе, ранены несколько человек.
Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры Азербайджана.
В прокуратуре заявили, что во дворе общеобразовательной школы разорвался снаряд, в результате ранены представитель села Асгарли и шесть сельских жителей. Все они госпитализированы.
Также сообщается о ранении сотрудника Азербайджанского телевидения и радиовещания, командированного в прифронтовую зону.
В Генпрокуратуре заявили, что проводят все необходимые следственные действия.
Армения сегодня также обвинила азербайджанских военных в нанесении авиационных ударов по мирным поселениям.
Напомним, 10 октября вступило в силу решение о прекращении огня со стороны Азербайджана и Армении. Но после введения режима обстрелы продолжились.
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