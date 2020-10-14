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Азербайджан обвинил Армению в обстреле школы, есть раненые

14 октября, 21:22

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

При обстреле пострадали журналист и жители села

В Азербайджане в среду, 14 октября, под интенсивный ракетный и артиллерийский обстрел со стороны Армении попала сельская школа в Тертерском районе, ранены несколько человек.

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Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры Азербайджана.

В прокуратуре заявили, что во дворе общеобразовательной школы разорвался снаряд, в результате ранены представитель села Асгарли и шесть сельских жителей. Все они госпитализированы.

Также сообщается о ранении сотрудника Азербайджанского телевидения и радиовещания, командированного в прифронтовую зону.

В Генпрокуратуре заявили, что проводят все необходимые следственные действия.

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Армения сегодня также обвинила азербайджанских военных в нанесении авиационных ударов по мирным поселениям.

Напомним, 10 октября вступило в силу решение о прекращении огня со стороны Азербайджана и Армении. Но после введения режима обстрелы продолжились.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения война школа нагорный карабах обстрелы
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