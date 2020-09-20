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Азербайджан обвинил Армению в подготовке большой войны

20 сентября, 12:34

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Алиев утверждает, что премьер Армении специально осуществляет провокации

Армения сконцентрировала Вооруженные силы около линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает это подготовкой к войне со стороны Армении.

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Об этом он заявил в интервью ряду азербайджанских телеканалов.

По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян сознательно осуществляет провокации для эскалации карабахского конфликта.

"Армения проводит незаконное заселение (в Нагорном Карабахе, – Ред.). Это противоречит всем международным конвенциям. Это полностью противоречит Женевской конвенции, это – преступление. Привозить откуда-то людей и расселять их на оккупированных землях – преступление", – заявил он.

Также Алиев добавил, что одной из причин стычки в июле между странами была попытка Армении узнать, какой будет реакция ее союзников в Организации Договора о коллективной безопасности.

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"Потому что они (армяне – ред.) готовятся к новой большой войне. У нас есть оперативные разведданные. Мы знаем, что происходит вокруг нас. Знаем и должны знать", - заявил президент Азербайджана.

Как известно, в 1988-1994 годах между Арменией и Азербайджаном шла война за контроль над Нагорным Карабахом. Однако столкновения не прекратились и после подписания мирного договора. Последний "раунд" завершился только недавно, оставив после себя жертвы как с одной, так и с другой стороны.

А 12 июля на азербайджано-армянской границе снова вспыхнули боевые действия и артиллерийские обстрелы. При этом министерства обороны обеих стран озвучивали разные версии происходящего.

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Азербайджан Армения война
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