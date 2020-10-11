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Азербайджан обвинил Армению в ракетном ударе, есть погибшие: что ответили в Ереване

11 октября, 08:59

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Азербайджанская сторона сообщила об обстреле своего второго по величине города Гянджу

Несмотря на договоренность о перемирии в Нагорном Карабахе, Азербайджан и Армения снова воюют. Азербайджанская сторона заявляет об обстреле и гибели пять мирных жителей и десятках раненных, а Армения называет эти заявления ложными.

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Об этом сообщает "Интерфакс".

Так в Минобороны Азербайджана сообщили, что якобы армянской стороной был обстрелян город Гянджу.

"ВС Армении ... обстреляли второй по величине город Азербайджана Гянджу ... В результате ракетного обстрела погибли пять мирных жителей, 28 человек получили ранения, были серьезно повреждены многочисленные объекты гражданской инфраструктуры", – заявили в ведомстве.

В МЧС Азербайджана говорят, что одна из ракет попала в многоквартирный жилой дом, который в результате был полностью разрушен, под завалами остались жители.

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В свою очередь пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян в Facebook отвергла обвинения Азербайджана и заявила, что Ереван соблюдает достигнутые в Москве договоренности о режиме прекращения огня.

"Упомянутые претензии абсолютно ложны и не имеют никакого отношения к реальности", – написала она.

Кроме того, в МИД Армении заявляют, что Азербайджан после вступления в силу перемирия продолжил боевые действия на различных участках фронта.

"Строго осуждаем действия Азербайджана, ведущие к провалу договоренности, а также предупреждаем, что последствия за создавшуюся ситуацию несет руководство Азербайджана", – говорится в заявлении.

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Напомним, Армения и Азербайджан в результате 10-часовых переговоров по Нагорному Карабаху, которые состоялись в Москве при участии МИД России, договорились о прекращении огня с 12:00 (11:00 по Киеву) субботы, 10 октября, но за день стороны несколько раз обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Азербайджанские солдаты уносят тела своих убитых с прифронтовых окопов. Съёмка армянской стороны.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах
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