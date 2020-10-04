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Азербайджан обвинил Армению в ракетных обстрелах двух городов

4 октября, 09:03

Руслан Ровик Руслан Ровик

По данным азербайджанского Минобороны, армия предпринимает ответные меры

Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в ракетном обстреле двух своих городов – Тертер и Горадиз.

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Об этом сообщается на официальном сайте азербайджанского оборонного ведомства.

"В настоящее время армянские вооруженные силы с территории Ханкенди подвергают ракетному обстрелу город Тертер и город Горадиз Физулинского района", - говорится в сообщении.

При этом в заявлении говорится о том, что армия "предпринимает адекватные ответные меры против врага".

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Стоит добавить, что в азербайджанском минобороны не стали уточнять, были ли какие-либо разрушения и жертвы в результате вражеского обстрела, а также не стали говорить об "ответных мерах", которые предпринимает их армия.

На официальных сайтах вооруженных сил Армении сообщений о ходе противостояния за Нагорный Карабах не появилось.

Напомним, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что 3 октября, азербайджанские военные вошли в еще семь сел Нагорного Карабаха: Талыш, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шайбей, Гуджаг и Ашагы Абдурахманлы.

В то же время представительница Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что в ходе конфликта в Нагорном Карабахе наступление армии Азербайджана было остановленоармянским войскам якобы удалось пресечь начавшуюся широкомасштабную атаку противника.

Видео: Минобороны Армении

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения война нагорный карабах

Источник: Сегодня

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