Азербайджан обвинил Армению в ракетных обстрелах двух городов

Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в ракетном обстреле двух своих городов – Тертер и Горадиз.
Об этом сообщается на официальном сайте азербайджанского оборонного ведомства.
"В настоящее время армянские вооруженные силы с территории Ханкенди подвергают ракетному обстрелу город Тертер и город Горадиз Физулинского района", - говорится в сообщении.
При этом в заявлении говорится о том, что армия "предпринимает адекватные ответные меры против врага".
Стоит добавить, что в азербайджанском минобороны не стали уточнять, были ли какие-либо разрушения и жертвы в результате вражеского обстрела, а также не стали говорить об "ответных мерах", которые предпринимает их армия.
На официальных сайтах вооруженных сил Армении сообщений о ходе противостояния за Нагорный Карабах не появилось.
Напомним, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что 3 октября, азербайджанские военные вошли в еще семь сел Нагорного Карабаха: Талыш, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шайбей, Гуджаг и Ашагы Абдурахманлы.
В то же время представительница Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что в ходе конфликта в Нагорном Карабахе наступление армии Азербайджана было остановлено – армянским войскам якобы удалось пресечь начавшуюся широкомасштабную атаку противника.
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