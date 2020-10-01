Азербайджан опроверг "боевые победы" Армении в Карабахе

В Баку снова называют фейками заявления Еревана о "сбитых вертолетах и самолетах"

Вслед за сообщением о двух самолетах и вертолете ВВС Азербайджана, которые якобы были сбиты армянскими военными в Нагорном Карабахе, Ереван подсчитал совокупные потери противника.

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В частности, в своем Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян 1 августа написала, что с начала суток были сбиты уже три самолета, два вертолета и шесть беспилотников Азербайджана.

Ее азербайджанский коллега, пресс-секретарь Минобороны Азербайджана Вагиф Даргахлы, назвал подобное заявление дезинформацией.

"Истребители и вертолеты ВВС Азербайджана в сегодняшних боях не используются", – заявил он.

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В пресс-службе азербайджанского Министерства обороны допустили, что армянские военные "находят утешение в распространении ложной информации о потерях Азербайджана".

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Напомним, что последнее обострение в Нагорном Карабахе началось утром 27 сентября. После этого Украина поддержала территориальную целостность Азербайджана, а украинцев попросили воздержаться от поездок в Армению, Азербайджан и Нагорный Карабах.

Также накануне стороны подсчитали потери друг друга. В Баку рассказали, сколько Ереван лишился живой силы, а также военной и боевой техники, а армяне привели соответствующую статистику азербайджанцев.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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