Азербайджан подсчитал точное количество жертв войны в Карабахе

Жертвами Второй карабахской войны, которая длилась с 27 сентября до 9 ноября, стали 94 мирных жителя.
Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Азербайджана.
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Согласно официальным результатам подсчета Баку, именно столько людей погибло в результате боевых действий по состоянию на 16 ноября, еще 414 были ранены.
Кроме того, были повреждены 120 многоквартирных и 3410 частных домов, а также 512 "других гражданских объектов".
При этом Азербайджан возлагает вину за случившееся на Вооруженные силы Армении.
Как мы уже писали, шестинедельная война между армянскими и азербайджанскими силами завершилась на выгодных для Баку условиях. Ереван не только отказался от территорий Нагорного Карабаха, которые оказались под контролем Азербайджана, но и согласился вернуть три района, которых азербайджанцы лишились после предыдущей войны в 90-х годах прошлого века.
Напомним, на прошлой неделе азербайджанский президент Ильхам Алиев обещал пригласить международных экспертов для подсчета материального и морального ущерба и подать на Армению в международные суды для получения компенсации.
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