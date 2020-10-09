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Азербайджан похвастался, как разбомбил армянскую бронетехнику (видео)

9 октября, 12:06

Денис Беспалов Денис Беспалов

Азербайджанские военные сообщают о больших потерях противника

В Минобороны Азербайджана сообщили, что в ходе боев в Нагорном Карабахе за вчерашний день и прошедшую ночь уничтожили большое количество бронетехники и армянских военных.

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Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщается, во второй половине дня 8 октября и до утра 9 октября по всей протяженности линии фронта продолжались ожесточенные бои.

В Минобороны отметили, что днем и минувшей ночью были уничтожены:

  • 13 танков Т-72;
  • 2 БМП;
  • 4 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град";
  • 2 самоходно-артиллерийских установки 2С3 "Акация";
  • 3 пушки Д-30;
  • 2 радиолокационные системы;
  • большое количество автомобильной техники.
Видео: Минобороны Азербайджана

Также сообщается, что было "захвачено 6 танков Т-72 в полном исправном состоянии, принадлежащих 49-й танковой бригаде вооруженных сил Армении".

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Видео: Минобороны Азербайджана
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Также сообщается, что "личный состав воинских частей вооруженных сил Армении, понесший тяжелые потери от огневого удара" отступил с занимаемых позиций в Нагорном Карабахе.

Ранее в Минобороны Армении заявили, что подразделения "Армии обороны Нагорного Карабаха" "полностью контролируют ситуацию и готовы к любому развитию событий".

Более подробно о ситуации в регионе читайте в материале Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах
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