Азербайджан похвастался, как разбомбил армянскую бронетехнику (видео)

В Минобороны Азербайджана сообщили, что в ходе боев в Нагорном Карабахе за вчерашний день и прошедшую ночь уничтожили большое количество бронетехники и армянских военных.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщается, во второй половине дня 8 октября и до утра 9 октября по всей протяженности линии фронта продолжались ожесточенные бои.
В Минобороны отметили, что днем и минувшей ночью были уничтожены:
- 13 танков Т-72;
- 2 БМП;
- 4 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град";
- 2 самоходно-артиллерийских установки 2С3 "Акация";
- 3 пушки Д-30;
- 2 радиолокационные системы;
- большое количество автомобильной техники.
Также сообщается, что было "захвачено 6 танков Т-72 в полном исправном состоянии, принадлежащих 49-й танковой бригаде вооруженных сил Армении".
Также сообщается, что "личный состав воинских частей вооруженных сил Армении, понесший тяжелые потери от огневого удара" отступил с занимаемых позиций в Нагорном Карабахе.
Ранее в Минобороны Армении заявили, что подразделения "Армии обороны Нагорного Карабаха" "полностью контролируют ситуацию и готовы к любому развитию событий".
Более подробно о ситуации в регионе читайте в материале Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления.
Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах
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