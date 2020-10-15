Азербайджан показал село после обстрела: есть пострадавшие

Азербайджан заявил об обстрелах в направлении Агдама со стороны Армении.

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Об это сообщает apa.az.

По данным издания, поселок Бахарлы, где проживают вынужденные переселенцы, подвергся обстрелу.

В результате пострадали Мусаев Роман Юсиф Оглу, 1979 года рождения, и Валиев Шахсувар Миллет Оглу, 1969 года рождения.

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Видео: apa.az

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Ранее мы сообщали, что госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США призывают обе страны выполнить свои согласованные обязательства о прекращении огня и перестать наносить удары по гражданским районам. В ходе боев в Нагорном Карабахе убито по меньшей мере 52 сирийских наемника. Их тела передали родственникам на турецко-сирийской границе.

Также напомним, ранее Греция обвинила Турцию в причастности к Нагорно-Карабахскому конфликту и в новой незаконной деятельности на континентальном шельфе Средиземного моря.

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что эскалация в Нагорном Карабахе связана с попытками ограничить возможности Анкары в Средиземноморье.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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