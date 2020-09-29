Азербайджан показал тела погибших в Нагорном Карабахе армянских солдат: видео

Азербайжанская сторона обнародовала в Сети видео и фото последствий своей военной операции в Нагорном Карабахе, где продолжаются бои за спорную территорию между Азербайджаном и Арменией, в ходе которых стороны несут все больше потерь.

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Об этом сообщает ресурс Haqqin.az.

На видео кроме разбитой военной техники в степной местности видны рассыпанные документы с записями на армянском и жуткие кадры с телами солдат.

Осторожно: видео содержит жестокие кадры 18+.

Нагорный Карабах. Видео 18+

Минобороны Азербайджана утверждает, что во время боев подразделения армянских вооруженных сил терпят большие потери в живой силе и боевой технике и сообщает о сотнях тел убитых армянских солдат на полях сражения – якобы с момента начала спецоперации было ликвидировано свыше 600 армянских военнослужащих.

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Кроме того, в Азербайджане заявили, что Армения пока не обращась с просьбой о выдаче тел убитых.

Отметим, Армения, в свою очередь, также периодически сообщает о больших потерях, которые терпят вооруженные силы Азербайджана.

Мы также сообщали, что согласно информации "Минобороны" непризнанной "Нагорно-Карабахской Республики", за последние два дня в зоне карабахского конфликта погибли 84 военных.

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