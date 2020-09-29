Українська
$ 28,31
33,04
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Азербайджан показал тела погибших в Нагорном Карабахе армянских солдат: видео

29 сентября, 04:49

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Азербайджанская сторона заявляет о сотнях убитых армян

Азербайжанская сторона обнародовала в Сети видео и фото последствий своей военной операции в Нагорном Карабахе, где продолжаются бои за спорную территорию между Азербайджаном и Арменией, в ходе которых стороны несут все больше потерь.

Реклама

Об этом сообщает ресурс Haqqin.az.

На видео кроме разбитой военной техники в степной местности видны рассыпанные документы с записями на армянском и жуткие кадры с телами солдат.

Осторожно: видео содержит жестокие кадры 18+.

Нагорный Карабах. Видео 18+

Минобороны Азербайджана утверждает, что во время боев подразделения армянских вооруженных сил терпят большие потери в живой силе и боевой технике и сообщает о сотнях тел убитых армянских солдат на полях сражения – якобы с момента начала спецоперации было ликвидировано свыше 600 армянских военнослужащих.

В тренде
Война за Нагорный Карабах: что нужно знать о столетнем конфликте двух стран
Реклама

Кроме того, в Азербайджане заявили, что Армения пока не обращась с просьбой о выдаче тел убитых.

Отметим, Армения, в свою очередь, также периодически сообщает о больших потерях, которые терпят вооруженные силы Азербайджана.

Мы также сообщали, что согласно информации "Минобороны" непризнанной "Нагорно-Карабахской Республики", за последние два дня в зоне карабахского конфликта погибли 84 военных.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Азербайджан Армения жертвы солдаты нагорный карабах убитые
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Африканская страна захотела поставлять в Украину мясо крокодилов
Африканская страна захотела поставлять в Украину мясо крокодиловЭкономика
Крупнейшее открытие в истории: в Египте нашли десятки новых саркофагов (фото)
Крупнейшее открытие в истории: в Египте нашли десятки новых саркофагов (фото)Другие страны
Армения и Азербайджан атаковали друг друга, в Нагорном Карабахе идут бои
Армения и Азербайджан атаковали друг друга, в Нагорном Карабахе идут боиДругие страны
Новая война. Что происходит в Нагорном Карабахе – все подробности
Новая война. Что происходит в Нагорном Карабахе – все подробностиДругие страны
Тайная инаугурация Лукашенко: все подробности и реакции (фото, видео)
Тайная инаугурация Лукашенко: все подробности и реакции (фото, видео)Другие страны
Россия экспортировала в Китай кальмары, зараженные коронавирусом
Россия экспортировала в Китай кальмары, зараженные коронавирусомДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять