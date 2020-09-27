Азербайджан с беспилотников нанес удар по позициям Армении: видео

До этого армянские военные хвастались, как уничтожали азербайджанские танки

Во время сегодняшний боевых действий в Нагорном Карабахе Азербайджан среди прочего применил ударные турецкие беспилотники Bayraktar TB2. В Министерстве обороны этой страны показали видео уничтожения армянских позиций.

Реклама

На видео можно увидеть, что беспилотники целились в военную технику, похожую на радиолокационные станции.

Видео: Минобороны Азербайджана

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности своей страны заявил об успехе азербайджанской армии, передает oxu.az. Он подтвердил, что военные заняли несколько населенных пунктов, которые контролировала Армения.

"Могу сказать, что операция проходит успешно. Администрации Президента, а также Министерству обороны дано поручение регулярно информировать население о ходе событий. Поздравляю с этим весь азербайджанский народ. Наша успешная контрнаступательная операция положит конец оккупации, несправедливости", – сказал азербайджанский лидер.

В тренде Япония не подписала соглашение с Россией по Курилам из-за аннексии Крыма

Отметим, что такие же беспилотники Украина закупила у Турции еще в 2019 году. Ранее мы показывали видео, как ВСУ испытали турецкий Bayraktar.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", рано утром в воскресенье на границе между Арменией и Азербайджаном возобновилось военное противостояние. Обе стороны обвиняли друг друга в атаках в районе Нагорного Карабаха, досталось и мирному населению. Так, в Минобороны Азербайджана заявляли об уничтоженных 12 армянских зенитно-ракетных комплексах из состава сил ПВО, а армянская сторона утверждала об уничтожении нескольких танков, вертолетов и солдат армии Азербайджана. В Минобороны Армении даже показали видео уничтожения азербайджанских танков.

В то же время в Министерстве обороны Азербайджана заявили, что их военные заняли села Гараханбейли, Гарвянд, Горадиз, Йухары Абдулрахменлы Физулинского района, Джабраильского района – Боюк Мярчанлы и Нюзгяр. Читайте подробней, как мир отреагировал на войну в Карабахе.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама