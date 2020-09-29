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Азербайджан угрожает Армении ответными мерами за артиллерийскую атаку

29 сентября, 09:03

Денис Беспалов Денис Беспалов

Бои за Нагорный Карабах продолжаются

Военное противостояние в Нагорном Карабахе продолжается. Всю ночь вдоль линии фронта шли бои. А утром в Баку сообщили, что армянская артиллерия начала бить по приграничной территории Азербайджана.

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Об этом сообщает "Интерфакс".

Азербайджанские военные пригрозили ответными мерами за обстрелы Дашкенсанского района страны.

Также в Минобороны Азербайджана сообщили, что ночью была уничтожена смешанная колонна автомобильной техники и артиллерийская батарея ВС Армении, которая поддерживала передвижение колонны. Был уничтожен танк. Погибли до десяти армянских военных.

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В Минобороны Армении в свою очередь заявили, что Вооруженные силы Азербайджана "начали сильную артподготовку, готовится очередное нападение".

Также армянские военные сообщили, что ночью нанесли противнику потери в живой силе и технике, а утром уничтожили группу атакующей бронетехники.

Более подробно читайте на сайте "Сегодня" в материале "Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробности ночи".

Видео: Минобороны Азербайджана

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах
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