Азербайджан угрожает Армении ответными мерами за артиллерийскую атаку

Военное противостояние в Нагорном Карабахе продолжается. Всю ночь вдоль линии фронта шли бои. А утром в Баку сообщили, что армянская артиллерия начала бить по приграничной территории Азербайджана.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Азербайджанские военные пригрозили ответными мерами за обстрелы Дашкенсанского района страны.
Также в Минобороны Азербайджана сообщили, что ночью была уничтожена смешанная колонна автомобильной техники и артиллерийская батарея ВС Армении, которая поддерживала передвижение колонны. Был уничтожен танк. Погибли до десяти армянских военных.
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В Минобороны Армении в свою очередь заявили, что Вооруженные силы Азербайджана "начали сильную артподготовку, готовится очередное нападение".
Также армянские военные сообщили, что ночью нанесли противнику потери в живой силе и технике, а утром уничтожили группу атакующей бронетехники.
Более подробно читайте на сайте "Сегодня" в материале "Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробности ночи".
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