Азербайджан вводит частичное военное положение

Решение принял парламент, теперь слово за президентом

На заседании Национального собрания Азербайджана было принято решение о введении военного положения в некоторых городах и регионах страны.

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Об этом сообщает apa.az, ссылаясь на депутата Хикмата Бабаоглу. По его словам, это решение будет одобрено президентом Азербайджана в течение 48 часов.

"Пришло время освободить оккупированные территории Азербайджана. Мы призываем людей, проживающих в соответствующих городах и регионах, соблюдать требования военного положения и комендантского часа", – сказал он.

В связи с военной обстановкой комендантский час могут объявить в Баку, Гяндже, Гейгеле, Евлахе и ряде других городов.

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Ранее мы сообщали, что в сети появились фото последствий обстрелов в Нагорном Карабахе.

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Также напомним, азербайджанские военные заняли несколько сел в Нагорном Карабахе. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил о получении контроля над семью селами.

Кроме того, в сети появилось видео, как Азербайджан с беспилотников нанес удар по позициям Армении. На кадрах можно увидеть, что беспилотники целились в военную технику, похожую на радиолокационные станции.

Видео: Минобороны Азербайджана

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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